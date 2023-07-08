Министр обороны Кыргызстана посетил воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит в Азербайджан делегации во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кыргызские гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Был посещен памятник Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный на территории Военного института, и мемориальный комплекс в память о наших военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.

Делегация оставила памятную запись в Книге почетных гостей в штабе Военного института.

Ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов проинформировал гостей о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии в области военного образования, и мерах, принимаемых в этом направлении.

Был представлен брифинг об истории и основных направлениях деятельности Военного института.

Гости ознакомились с идеологическим центром Гейдара Алиева на территории Военного института.

Затем состоялась встреча с кыргызскими курсантами, обучающимися в Военном институте. Гости ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава, и процессом обучения.

Затем кыргызская делегация побывала в одной из воинских частей коммандос Министерства обороны. Гостям была представлена информация о воинской части, был продемонстрирован видеоролик.

Кыргызские представители ознакомились с условиями, созданными в воинской части. Были представлены оружие и боевая техника, находящиеся в распоряжении воинской части.

Затем гости понаблюдали за показательными тренировками коммандос.