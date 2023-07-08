Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)

Политика Материалы 8 июля 2023 23:40 (UTC +04:00)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана - Астане состоялась торжественная церемония закрытия первого Международного военно-музыкального фестиваля «Астана - караван культуры», сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На церемонии, состоявшейся в ледовом дворце «Барыс Арена», песни, исполненные солистами стран-участниц в сопровождении военных оркестров, военные марши и национальные танцы вызвали большой интерес зрителей.

Отметим, что на фестивале, посвященном 25-летию города Астана, нашу страну представляли Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева и творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
В Астане завершился военно-музыкальный фестиваль (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости