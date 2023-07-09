ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - С 23:40 8 июля до 06:05 9 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Зяркенд Басаркечярского района, а также Карчеван Агарагского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Бязирхана, Демирчидам Кяльбаджарского района и Килит Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

8 июля с 22:35 до 23:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Кяльбаджарского районов.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, были предприняты попытки совершения квадрокоптерами вооруженных сил Армении разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачинского района, а квадрокоптером, принадлежащим незаконным армянским вооруженным формированиям, - над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

В результате принятых неотложных мер деятельность квадрокоптеров, пытавшихся совершить полеты над азербайджанскими позициями, была пресечена.

В то же время, в результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, были пресечены попытки незаконных армянских вооруженных формирований расширить пути снабжения в различных направлениях, рытья окопов, подготовки укрытий с привлечением инженерной техники, а также установки камер наблюдения на боевых позициях.