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Предотвращены попытки разведывательных полетов армянских квадрокоптеров – минобороны

Политика Материалы 9 июля 2023 10:21 (UTC +04:00)
Предотвращены попытки разведывательных полетов армянских квадрокоптеров – минобороны

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Были предприняты попытки совершения квадрокоптерами вооруженных сил Армении разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачинского района, а квадрокоптером, принадлежащим незаконным армянским вооруженным формированиям, - над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

В результате принятых неотложных мер деятельность квадрокоптеров, пытавшихся совершить полеты над азербайджанскими позициями, была пресечена.

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