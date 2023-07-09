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ВС Азербайджана предотвратили попытку рытья окопов армянскими вооруженными формированиями - минобороны

Политика Материалы 9 июля 2023 10:29 (UTC +04:00)
ВС Азербайджана предотвратили попытку рытья окопов армянскими вооруженными формированиями - минобороны

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана предотвратили попытку рытья окопов армянскими вооруженными формированиями.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, были пресечены попытки незаконных армянских вооруженных формирований расширить пути снабжения в различных направлениях, рытья окопов, подготовки укрытий с привлечением инженерной техники, а также установки камер наблюдения на боевых позициях", - говорится в сообщении.

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