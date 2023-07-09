Между Азербайджаном и Ираном существует множество экономических проектов - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном существует множество экономических проектов. Некоторые из них реализовываются, а некоторые обсуждаются.

Об этом отвечая на вопрос Trend сказал в воскресенье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В ближайшее время планируется встреча сопредседателей азербайджано-иранской межправительственной комиссии. На этой встрече будут состоятся переговоры по сфере транспорта, энергетики, по совместному использованию водных ресурсов и ряду других направлений. Верим, что встреча будет иметь положительные результаты", - добавил он.

Отметим, что ранее Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Иран и Азербайджан договорились об активизации Южно-Аразского коридора в скором времени.

"Это придаст импульс ирано-азербайджанским отношениям в сфере коммуникаций. Можно сказать, что этот коридор сыграет очень важную роль в соединении основной части Азербайджана с Нахчываном. Мы провели очень широкие обсуждения с Президентом Ильхамом Алиевым по поводу открытия коммуникаций в регионе", - сказал он.