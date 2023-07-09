Расследование нападения на посольство Азербайджана в Иране близится к завершению – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Расследование нападения на посольство Азербайджана в Иране близится к завершению.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы ожидаем, что виновные будут наказаны самым серьезным образом", - сказал он.

Министр отметил, что после того, как безопасность нашего посольства будет полностью обеспечена, можно будет планировать возобновление деятельности дипмиссии.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран была совершена террористическая атака. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны дипмиссии, был убит начальник службы безопасности, ранены двое сотрудников посольства.