Азербайджано-армянские переговоры приобрели интенсивный характер - глава МИД

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы переговоры между Азербайджаном и Арменией приобрели интенсивный характер.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.