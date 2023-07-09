Азербайджан осуществляет свою политику не по чьему-то призыву, а согласно своим национальным интересам - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан осуществляет свою политику не по чьему-то призыву, а согласно своим национальным интересам.

Как передает Trend, об этом сказал в воскресенье журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы слышали десятки, сотни, даже тысячи различных призывов за последние два с половиной года, а также за время 30-летней оккупации. Эти призывы нужно услышать, важно их проанализировать, что мы и делаем, даем адекватные реакции. Считаю, что время показало, что для развития и решения вопросов в правильном направлении азербайджанская сторона должна принимать системные меры и принимает. Азербайджанское государство имеет свое конкретное видение решения вопросов с учетом норм и принципов международного права. Мы реализуем нашу политику в соответствии с нашими собственными национальными интересами, а не по чьему-то призыву или словам. Мы уверены, что эта политика принесет положительные результаты", - сказал он.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.