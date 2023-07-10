Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - 10 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Глава нашего государства поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане, пожелал ему успехов в деятельности. Президент Ильхам Алиев расценил эту победу как поддержку народом политики, проводимой в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева, выразил уверенность в том, что под лидерством Шавката Мирзиёева Узбекистан и в предстоящие годы продолжит путь всестороннего развития.

Президент Узбекистана поблагодарил за поздравления и проявленное внимание.

В ходе телефонного разговора президенты подчеркнули успешное развитие дружественных и братских отношений между нашими странами в различных сферах, отметили важность взаимных визитов и контактов между главами государств и на других уровнях, выразили удовлетворение высоким уровнем реализации достигнутых договоренностей и принятых решений по дальнейшему расширению сотрудничества.

Главы государств провели обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан с государственным визитом. Приглашение было с благодарностью принято.