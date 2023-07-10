Освобожденные земли Азербайджана возрождаются благодаря активному участию Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Освобожденные земли Азербайджана возрождаются благодаря активному участию Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана", сообщает в понедельник Trend.

По словам министра, переселение вынужденных переселенцев на земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, имеет политическое, стратегическое и нравственное значение.

"Эти территории реконструируются и восстанавливаются пядь за пядью. Мирные усилия в регионе знаменуют начало новой эры. Разрешение прошлого конфликта играет важную роль в расширении горизонтов внешней политики. Сегодня престиж страны неуклонно растет", - отметил Байрамов.

Отметим, что Азербайджан проводит обширные работы по восстановлению на освобожденных территориях с использованием собственных финансовых ресурсов.

В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило примерно $4 млрд на восстановительные работы. На освобожденных территориях Азербайджан строит новые города и деревни с нуля, применяя современные принципы градостроительства и внедряя концепции "умного города" и "умного села".