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В Азербайджане 5 структурам предоставлены новые полномочия - Распоряжение

Политика Материалы 10 июля 2023 12:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане 5 структурам предоставлены новые полномочия - Распоряжение

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении уполномоченных органов (структур) в связи с выполнением "Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Как сообщает в понедельник Trend, в качестве уполномоченных органов (структур) по реализации Азербайджанской Республикой "Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", подписанного 28 мая 2021 года в Минске, определены Министерство экономики, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Государственный таможенный комитет и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

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