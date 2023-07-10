В Азербайджане 5 структурам предоставлены новые полномочия - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении уполномоченных органов (структур) в связи с выполнением "Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Как сообщает в понедельник Trend, в качестве уполномоченных органов (структур) по реализации Азербайджанской Республикой "Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", подписанного 28 мая 2021 года в Минске, определены Министерство экономики, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Государственный таможенный комитет и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.