Москва высоко ценит позицию руководства Азербайджана о недопустимости политизации спорта - Песков

БАКУ/Trend/ - Москва высоко ценит позицию руководства Азербайджана о недопустимости политизации спорта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend.

"Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта", - заявил представитель Кремля.

Отметим, что по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) в Баку была принята Специальная декларация относительно предстоящих в Париже летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

В принятом документе страны-члены ДН «ожидают политически нейтральных Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году». В декларации также подчеркивается, что спортивные организации в рамках олимпийского движения должны соблюдать нейтралитет, как это предусмотрено Олимпийской хартией, и что участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже станет «символом единства человечества во всем его многообразии.