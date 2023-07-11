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Проезд автомобилей МККК через ППП "Лачин" остановлен (Дополнено)

Политика Материалы 11 июля 2023 09:35 (UTC +04:00)

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Инглаб Ахмедов
Инглаб Ахмедов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:09)

БАКУ/Trend/ - Проезд автомобилей Международного комитета красного креста (МККК) через ППП "Лачин" остановлен, передает во вторник Trend со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

В ГПС сообщили, что использование транспортных средств, принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию, для контрабанды является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверием Азербаййджана к гуманитарной организации МККК.

В связи с фактами контрабанды возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП "Лачин" на государственной границе был временно приостановлен.

Все факты контрабанды были задокументированы оперативными снимками на месте.

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