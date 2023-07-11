ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 10 июля 2023 года с 17:10 до 20:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Араздейен Ведийского района и Гыгы Кафанского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Сядярякского района и Нургут Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает во вторник Trend.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, неоднократно обстреливали позиции Азербайджанской армии в направлении Ходжалинского и Ходжавендского районов.

Подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

В то же время члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского, Ходжавендского и Кяльбаджарского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.