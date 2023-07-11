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Упразднена Государственная ветеринарная служба Нахчывана (Дополнено)

Политика Материалы 11 июля 2023 10:17 (UTC +04:00)

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Инглаб Ахмедов
Инглаб Ахмедов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:23)

БАКУ/Trend/ - Упразднена Государственная ветеринарная служба Нахчыванской Автономной Республики, передает во вторник Trend.

Соотвествующий приказ подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности председателя Азер Зейналов.

Согласно приказу, все имущество службы вместе со штатными единицами передано Министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

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