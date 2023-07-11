В Нахчыване созданы региональные центры аграрного развития (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Созданы региональные государственные центры аграрного развития Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности председателя Азер Зейналов подписал соответствующий приказ.

Так, в составе министерства созданы Нахчыванский региональный государственный центр аграрного развития, Шарурский региональный государственный центр аграрного развития и Джульфинский региональный государственный центр аграрного развития.

Утверждена также структура Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

В соответствии с приказом о мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере в Нахчыванской Автономной Республике определена численность сотрудников аппарата министерства. Предел численности работников аппарата Министерства сельского хозяйства установлен в размере 62 штатных единиц, предел численности работников государственных центров аграрного развития - 51 штатной единицы.

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