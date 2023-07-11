В Нахчыване созданы новые структуры (Дополнено)

БАКУ/Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике созданы новые структуры.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующий приказ в связи с этим подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности председателя Азер Зейналов.

Согласно приказу, на базе Нахчыванского центра сельскохозяйственных лабораторий создается публичное юридическое лицо "Нахчыванский центр аграрных услуг". На базе ОАО "Нахчыванское аграрное производство, снабжение и поставки" Научно-производственного объединения "Араз" имени академика Гасана Алиева и Управления по семеноводству и охране растений создан Нахчыванский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени академика Гасана Алиева.

Структуры будут находиться в подчинении Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

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