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В Нахчыване упразднены некоторые публичные юридические лица (Дополнено)

Политика Материалы 11 июля 2023 10:55 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:44)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике упразднены некоторые публичные юридические лица.

Как сообщает во вторник Trend в соответствии с указом о мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере в Нахчыванской Автономной Республике, публичное юридическое лицо "Нахчыванская продукция" и подведомственное Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики публичное юридическое лицо "Нахчыванский семеноводческий центр" упразднены. Их имущество передано Министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

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