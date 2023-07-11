В Нахчыване упразднены некоторые публичные юридические лица (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике упразднены некоторые публичные юридические лица.

Как сообщает во вторник Trend в соответствии с указом о мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере в Нахчыванской Автономной Республике, публичное юридическое лицо "Нахчыванская продукция" и подведомственное Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики публичное юридическое лицо "Нахчыванский семеноводческий центр" упразднены. Их имущество передано Министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

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