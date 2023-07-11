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Азербайджан ощущал поддержку братского Пакистана во время второй Карабахской войны - Азиз Алекберли

Политика Материалы 11 июля 2023 11:53 (UTC +04:00)
Азербайджан ощущал поддержку братского Пакистана во время второй Карабахской войны - Азиз Алекберли

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - Пакистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекберли во время встречи с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хаи.

«Во время 44-дневной Карабахской войны, Азербайджан постоянно чувствовал поддержку братского Пакистана», - отметил Алекберли.

Он также подчеркнул, что необходимо больше просвещать общество о положении западных азербайджанцев.

«Наше желание исключительно мирное - вернуться на свои родные земли. Права западных азербайджанцев вернуться на свои земли являются международно признанными», - добавил Алекберли.

Далее он также проинформировал посла о том, что четыре документа Общины были распространены как официальные документы ООН.

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