Мировое сообщество не располагает полной информацией о процессах на Южном Кавказе - Азиз Алекперли

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество не располагает полной информацией о процессах, происходящих на Южном Кавказе за последние 200 лет.

Как сообщает во вторник Trend об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекперли на встрече с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хаи.

По его словам, восполнить этот недостаток и донести правду до мирового сообщества является одной из главных целей общины.

"Пакистан - дружественное нам государство. Мы всегда чувствуем это в международной плоскости. Нас объединяют наши исторические корни. В 44-дневной Отечественной войне Пакистан оказался в числе государств, поддержавших нас. Как во время войны, так и сейчас мы всегда чувствуем поддержку Турции, Пакистана и других дружественных государств", - подчеркнул Алекперли.

Он также отметил, что западные азербайджанцы хотят в условиях безопасности и мира вернуться на свои исконные земли.

"Мы также обратились по этому поводу к премьер-министру Армении. Наше желание состоит в том, чтобы то же право, которое предоставляется армянам, оставшимся и проживающим в Азербайджане, было предоставлено Арменией нам. К сожалению, на эти наши призывы не дается должного ответа. Вместо этого Армения заявляет о якобы "ущемлении" прав армянских жителей, проживающих в Карабахе и поднимает другие подобного рода вопросы", - сказал Алекперли.

Напомним, что Община Западного Азербайджана, созданная в 1989 году, занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.