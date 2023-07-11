Посол Пакистана в Азербайджане посетил Общину Западного Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июля посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе посетил Общину Западного Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, Билал Хайе встретился с председателем правления общины, депутатом Милли Меджлиса (парламент) Азизом Алекберли и получил информацию об уставе, структуре и деятельности общины. Во встрече также приняли участие заместитель председателя правления общины, депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу, пресс-секретарь общины Ульвия Зульфигар и другие членами общины.

Азиз Алекберли отметил, что рад видеть посла дружественного и братского Пакистана в Азербайджане. Председатель общины рассказал пакистанскому дипломату о тяготах, выпавших на долю азербайджанцев за последние 200 лет, депортации из родных краев (географического пространства, ныне именуемого «Армения»), четырежды совершенной в прошлом веке - в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1987-1991 годах, а также проинформировал о преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев во время этих событий.

В ходе беседы до сведения посла было доведено, что правительство Армении отказывается принимать меры по восстановлению прав изгнанных азербайджанцев и лишает их права жить на своей родине. Хотя община обратилась по этому поводу к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, попытки призвать к диалогу остаются без ответа.

Отмечалось, что на призывы к международной общественности западных азербайджанцев о праве на возвращение откликаются влиятельные организации. ООН выпустила 4 документа, одним из которых является Концепция возвращения общины. Помимо этого, община получила также ответы от официальных лиц ЮНЕСКО и Европейского Союза. Было подчеркнуто, что поддержка международного сообщества в данном вопросе по-прежнему необходима .

Билал Хайе подчеркнул, что Пакистан всегда был и будет рядом с братским Азербайджаном в его справедливой борьбе.

Затем он ознакомился с условиями, созданными в административном здании общины.

Напомним, что Община Западного Азербайджана, созданная в 1989 году, занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.