МККК признал незаконную перевозку через ППП "Лачин", контракты с 4 водителями расторгнуты

БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) распространил заявление в связи с информацией о неоднократных попытках провоза различных видов контрабанды на принадлежащих им транспортных средствах через пограничный пункт пропуска "Лачин".

"Международный комитет Красного Креста осведомлен об информации, связанной с перевозом незадекларированной продукции через Лачинскую дорогу, и не поддерживает такую деятельность. К сожалению, водители четырех арендованных транспортных средств, на которых были временно нанесены эмблемы МККК, пытались перевозить коммерческие грузы на своих автомобилях, не сообщив нам об этом. Эти лица не были сотрудниками МККК, и служебные контракты с ними были немедленно расторгнуты. Наша деятельность на Лачинской дороге носит исключительно гуманитарный характер", - говорится в заявлении.

Отметим, что согласно сообщению Госпогранслужбы Азербайджана, на пограничном пункте пропуска "Лачин" неоднократно выявлялись попытки незаконного перевоза различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста. Несмотря на то, что МККК был предупрежден об этом по официальным каналам, незаконные действия повторялись, и не было предпринято необходимых шагов для их устранения.

В ГПС сообщили, что использование транспортных средств, принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию, для контрабанды является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверием Азербайджана к гуманитарной организации МККК.

В связи с фактами контрабанды возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП "Лачин" на государственной границе был временно приостановлен.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.