МККК признал незаконную перевозку через ППП "Лачин", контракты с 4 водителями расторгнуты (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) распространил заявление в связи с информацией о неоднократных попытках провоза различных видов контрабанды на принадлежащих им транспортных средствах через пограничный пункт пропуска "Лачин".

"Международный комитет Красного Креста осведомлен об информации, связанной с перевозом незадекларированной продукции через Лачинскую дорогу, и не поддерживает такую деятельность. К сожалению, водители четырех арендованных транспортных средств, на которых были временно нанесены эмблемы МККК, пытались перевозить коммерческие грузы на своих автомобилях, не сообщив нам об этом. Эти лица не были сотрудниками МККК, и служебные контракты с ними были немедленно расторгнуты. Наша деятельность на Лачинской дороге носит исключительно гуманитарный характер", - говорится в заявлении.

Отметим, что согласно сообщению Госпогранслужбы Азербайджана, на пограничном пункте пропуска "Лачин" неоднократно выявлялись попытки незаконного перевоза различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста. Несмотря на то, что МККК был предупрежден об этом по официальным каналам, незаконные действия повторялись, и не было предпринято необходимых шагов для их устранения.