Президент Ильхам Алиев: Финансовое положение Азербайджана значительно улучшилось

БАКУ/Trend/ - Рост ненефтяной промышленности Азербайджана составил 6,5 процента, а ненефтяной сектор в целом вырос более чем на 3 процента. Одновременно значительно улучшилось наше финансовое положение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Среди факторов, обеспечивших улучшение финансового положения страны, глава государства назвал в первую очередь укрепление дисциплины в финансовой сфере, продолжение реформ в налоговых и таможенных органах, обеспечение прозрачности. «Все эти факторы позволили нам уже в середине года пересмотреть бюджет и внести уточнения. Это очень радует, так как объем собранных средств намного превосходит прогнозы», - добавил Президент Ильхам Алиев.