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Президент Ильхам Алиев: Сегодня наш бюджет превышает 36 млрд манатов

Политика Материалы 11 июля 2023 17:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня наш бюджет превышает 36 млрд манатов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Наш государственный бюджет на этот год уже достиг рекордного уровня, превысив 33 млрд манатов. Однако получение дополнительных доходов в первом полугодии позволило нам внести дополнения в бюджет для решения остро необходимых вопросов, что мы и сделали.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

«Сегодня объем нашего бюджета составляет более 36 млрд манатов, и, конечно же, это позволяет нам реализовывать основные инвестиционные проекты страны. Прежде всего хочу еще раз сказать, что мы должны придать новый импульс крупномасштабным работам по строительству на освобожденных территориях и наращивать нашу военную мощь», - подчеркнул глава государства.

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