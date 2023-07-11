Президент Ильхам Алиев: Профицит внешней торговли Азербайджана в первом полугодии составил около 10 миллиардов долларов

БАКУ/Trend/ - Внешнеторговый баланс Азербайджана положителен, его профицит находится на очень высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Подчеркнув, что подавляющее большинство стран больше импортирует, чем экспортирует, глава государства отметил, что в нашей стране все обстоит совершенно иначе. «Наш профицит в первые 6 месяцев года составил где-то около 10 миллиардов долларов. Если эти темпы будут сохранены, то представьте себе, каких показателей мы добьемся к концу года, и, естественно, это окажет непосредственное влияние на обеспечение макроэкономической стабильности», - отметил Президент Ильхам Алиев.