Президент Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет

БАКУ/Trend/ - Макроэкономическая стабильность обеспечивается на протяжении многих лет. Курс маната стабилен уже шесть лет и это одно из редких явлений в мировой практике, особенно, в нынешних условиях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства подчеркнул, что это - проявление продуманной политики, и в центре которой, естественно, находятся граждане Азербайджана. «Потому что макроэкономическая стабильность, естественно, влияет на экономику страны, но в первую очередь она оказывает самое серьезное влияние на уровень жизни людей. У нас же как минимальная заработная плата, так и минимальная пенсия регулярно повышаются. Параллельно с этим стабилен манат», - отметил Президент Азербайджана.