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Президент Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет

Политика Материалы 11 июля 2023 18:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Макроэкономическая стабильность обеспечивается на протяжении многих лет. Курс маната стабилен уже шесть лет и это одно из редких явлений в мировой практике, особенно, в нынешних условиях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства подчеркнул, что это - проявление продуманной политики, и в центре которой, естественно, находятся граждане Азербайджана. «Потому что макроэкономическая стабильность, естественно, влияет на экономику страны, но в первую очередь она оказывает самое серьезное влияние на уровень жизни людей. У нас же как минимальная заработная плата, так и минимальная пенсия регулярно повышаются. Параллельно с этим стабилен манат», - отметил Президент Азербайджана.

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