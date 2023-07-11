Военнослужащий ВС Азербайджана получил ранения в результате армянского обстрела

БАКУ /Trend/ - 11 июля около 16:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате обстрела ранен военнослужащий азербайджанской армии солдат Абдуллаев Гусейн Ариф оглу.

Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, опасности для его жизни нет.

Подразделениями азербайджанской армии принимаются ответные меры.