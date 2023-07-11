Президент Ильхам Алиев: До конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры

БАКУ/Trend/ - Конечно же, инфляция, выраженная двузначным числом, должна заставить нас задуматься. Надеюсь, что до конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства отметил, что наряду с естественными причинами инфляции, имеются и субъективные причины. «Они должны быть более серьезно изучены и необходимо внести предложения относительно шагов, которые нужно предпринять до конца года. Потому что на фоне общего экономического потенциала Азербайджана и результатов, достигнутых в экономической сфере, инфляция на уровне 12 процентов, конечно же, нежелательна», - добавил Президент Ильхам Алиев.