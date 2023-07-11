Президент Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет быстрее запланированных темпов

БАКУ/Trend/ - Основными двумя направлениями нашей деятельности после уточнения бюджета были восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также наращивание нашей военной мощи. По первому направлению могу сказать, что все идет быстрее, чем предусмотренными нами планами. Мы мобилизовали все наши силы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства отметил, что в этом году было обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в село Талыш и город Лачин, а до конца года бывшие вынужденные переселенцы вернутся в город Лачин, в села Забух и Сус. «Программа по возвращению осуществляется последовательно. Таким образом, к концу года наши граждане полностью заселят свои исконные земли, а именно пять наших населенных пунктов - один город и четыре села. Всего в рамках первого этапа программы «Великое возвращение» планируется реконструировать 100 населенных пунктов», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.