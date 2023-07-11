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Президент Ильхам Алиев: Большая часть города Лачин полностью восстановлена

Политика Материалы 11 июля 2023 18:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Большая часть города Лачин полностью восстановлена

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - На примере Лачина могу сказать, что большая часть города полностью восстановлена всего за восемь месяцев. Одновременно быстрыми темпами идет строительство жилых домов, а для более чем 700 семей здесь готовятся как индивидуальные, так и многоквартирные дома.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства подчеркнул, что будут предприняты дополнительные шаги, связанные с планом будущего развития города Лачин.

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