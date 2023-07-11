Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость

БАКУ/Trend/ - Международное право в различных уголках мира не работает. Рассчитывать на международное право, решения, резолюции международных организаций не приходится. Мы всегда выступали за право, в том числе международное право. Мы всегда выступали за справедливость. Мы и сегодня выступаем за справедливость и международное право и поддерживаем эту позицию в международной плоскости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Отметив, что правила в мире полностью нарушены, правила поведения, международное право не соблюдаются, глава государства сказал: «Мы видим это, можно сказать, каждый день. Каждый день. Крупные государства, взявшие на себя роль гаранта международного права, сами первыми нарушают данное право, а затем обосновывают это. Говоря о странах, я имею в виду все крупные страны. Как говорится, каждый из них по-своему нарушает либо конвенции, либо нормы международного права, либо устоявшиеся международные правила поведения, и совершенно этого не скрывают. Поэтому, конечно же , мы должны быть сильнее, прежде всего, чтобы защитить себя, защитить свою независимость, защитить свой выбор, защитить свой образ жизни, защитить свою территориальную целостность», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.