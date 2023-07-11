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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом

Политика Материалы 11 июля 2023 18:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом. Мы станем сильнее как в плане боеспособности, так и в плане оснащения оружием и техникой, потому что этот процесс идет постоянно и он не должен прекращаться. Как я уже говорил, мы будем выделять столько средств, сколько необходимо по двум направлениям – усиление военного потенциала и восстановление освобожденных земель.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства подчеркнул, что благодаря этой политике Азербайджан наращивает свою мощь. «Поскольку в современном мире на первый план выходит фактор силы; с силой считаются, сила сдерживает», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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