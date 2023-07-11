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Президент Ильхам Алиев: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов

Политика Материалы 11 июля 2023 18:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Мы смогли защитить свое достоинство и смогли защитить свои интересы, сломав все направленные на нас стрелы. Лишних слов не надо, все и так очевидно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

«Все уже видят и должны видеть и знать, что никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов. Я думаю, что таких попыток больше не будет», - подчеркнул глава государства.

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