Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной «зеленой» энергии

БАКУ/Trend/ - Недавно по моему поручению была принята государственная программа будущего развития Нахчыванской Автономной Республики. Программа опубликована в печати, любой может ее прочитать. Благодаря этой программе можно будет обеспечить успешное социально-экономическое развитие Нахчывана в короткие сроки. И я уверен, что она будет реализована в полном объеме, так как эта программа основывается на наших собственных ресурсах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства сказал, что поставил вопрос превращения Нахчывана в зону «зеленой» энергии, как Карабах и Восточный Зангезур. «Значительная часть электроэнергии в Нахчыванской Автономной Республике производится сегодня гидроэлектростанциями. Там предусмотрено также строительство солнечных и ветряных электростанций. Возможно, 1000-мегаватных, возможно, 1500-мегаватных, с одной стороны, мы обеспечим «зеленой» энергией все потребности автономной республики, а с другой, - будем экспортировать «зеленую» энергию и в соседние страны», - отметил Президент Ильхам Алиев.