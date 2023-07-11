Президент Ильхам Алиев: Добыча первого газа с месторождения «Абшерон» - достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергетический потенциал Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Несколько дней назад мне сообщили о добыче первого газа с месторождения. Показатели дебетов тоже очень хорошие. Из одной скважины добывается даже больше газа и конденсата, чем из «Шахдениза». Конечно, по своим запасам «Абшерон» уступает газовому месторождению «Шахдениз». По первоначальным оценкам этот объем составляет где-то около 3 млрд кубометров. Но я уверен, что он будет больше.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства подчеркнул, что начало добычи с месторождения «Абшерон» обеспечит высокий уровень нашей энергетической безопасности, а объем экспортного газа будет увеличиваться из года в год не только за счет месторождения «Шахдениз», но и за счет «Абшерона». «Уже ведутся работы по первой фазе «Абшерона». Вероятно, SOCAR вскоре должен начать более активные переговоры со своими зарубежными партнерами относительно второй фазы разработки этого месторождения. Повторюсь, мы ожидали проведения разведывательных работ, но таких замечательных результатов, честно говоря, не ждали. Это была очень хорошая новость и очень хороший, достойный ответ некоторым «экспертам», пытающимся бросить тень на энергетический потенциал Азербайджана. Поэтому отныне наши планы по экспорту газа будут реализовываться ускоренными темпами и в большем объеме», - отметил Президент Ильхам Алиев.