Азербайджан и Германия обсудили ситуацию на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - 11 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Тобиасом Линднером.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались актуальные вопросы повестки дня как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Германией, а также ситуация в регионе и международное положение.

Министр Джейхун Байрамов, подчеркнув, что динамика развития отношений между двумя странами в различных сферах, в том числе в области политики, экономики, энергетической безопасности, культуры, образования и других сферах, вызывает удовлетворение, отметил значение, которой имеют в этой связи визиты на высшем уровне, в том числе политические контакты. В этом контексте была подчеркнута важность механизма политических консультаций, направленных на обсуждение перспектив дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Германией.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал государственного министра Тобиаса Линднера о нынешней ситуации в регионе в постконфликтный период, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что продолжающиеся постоянные военно-политические провокации и сохраняющаяся минная угроза со стороны Армении против Азербайджана препятствуют мирному процессу.

Государственный министр Тобиас Линднер остановился на больших возможностях расширения связей между Азербайджаном и Германией. Он отметил широкие перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, в частности, в области использования традиционных и альтернативных источников энергии. Было подчеркнуто, что Германия приветствует усилия, направленные на установление мира и обеспечение безопасности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.