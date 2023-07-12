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Незаконные армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 12 июля 2023 09:01 (UTC +04:00)
Незаконные армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 11 июля в 23:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Как сообщили Trend в минобороны, кроме того, 12 июля в 05:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Забух Лачинского района.

Подразделениями азербайджанской армии приняты ответные меры.

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