Министр обороны Израиля посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Израиля Йоав Галант посетит сегодня Азербайджан, сообщил в среду Trend дипломатический источник.

Целью визита в Азербайджан является укрепление стратегических отношений между странами, политического сотрудничества и расширение связей в сфере безопасности и технологий.

Ожидается, что в ходе визита министр обороны Израиля обсудит со своими коллегами пути укрепления региональной стабильности.

Отметим, что за последние 30 лет Азербайджан и Израиль установили прочные и дружественные межгосударственные отношения, которые переросли в стратегический союз. Связи между двумя странами выходят за рамки обороны и охватывают такие сектора, как энергетика, установив прочное и многогранное партнерство.

Экономические показатели свидетельствуют о значительном росте двустороннего товарооборота, который достиг 1,7 миллиарда долларов. В ближайшие годы обе страны сосредоточатся на диверсификации товарооборота. Стоит отметить, что Азербайджан уже много лет остается надежным поставщиком нефти в Израиль, на долю которого приходится 40 процентов всего импорта нефти Израилем.

Более того, по последним данным, около 10-15 израильских компаний уже подали через посольство Израиля в Азербайджане заявки на участие в проектах в Карабахе.