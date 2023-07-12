Нуман Куртулмуш посетил Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и памятник турецким воинам в Азербайджане (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 июля 2023 года находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с председателем Великого Национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения, Аллею Шехидов и памятник турецким воинам в Баку.

Как сообщает в среду Trend, во время посещения Аллеи почетного захоронения делегация почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Затем была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

После этого делегация посетила Аллею шехидов, где почтила память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет своей страны, возложила цветы к их могилам.

Во время визита также был возложен венок перед мемориалом "Вечный огонь".

Гости обозрели панораму Баку с самой высокой точки города, им была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проведенных в Баку работах по благоустройству.

Посетив памятник турецким воинам, воздвигнутый в память о турецких воинах-шехидах, погибших в боях за освобождение Баку в 1918 году, делагация возложила к нему цветы. Нуман Куртулмуш оставил запись в "Книге почета".

В ходе визита делегацию сопровождали первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнов, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.