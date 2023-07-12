Прямой диалог и дипломатия — единственный путь к прочному миру на Южном Кавказе – Блинкен

БАКУ/Trend/ - Прямой диалог и дипломатия — единственный путь к прочному миру на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Я еще раз заявил о своей решительной поддержке продолжающихся усилий по обеспечению мира», - написал он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.