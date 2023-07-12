Азербайджан и Армения обсудили вопрос делимитации границы (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - 12 июля на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась четвертая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна.

Как сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана, стороны с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей Азербайджанской Республики и Республики Армения, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.

Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.