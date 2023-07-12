Российские миротворцы остаются в Карабахе до 2025 года - Эрдоган

БАКУ/Trend/- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские миротворцы остаются в местах своей дислокации в Карабахском регионе Азербайджана до 2025 года, передает в среду Trend.

«Верю, что Россия останется верна своим обязательствам в рамках достигнутых договорённостей, а миротворцы покинут территорию в 2025 году»,- сказал он на пресс конференции по итогам саммита НАТО.

Отметим, что российский миротворческий контингент был дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.