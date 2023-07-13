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Министр обороны Израиля прибыл Азербайджан

Политика Материалы 13 июля 2023 01:05 (UTC +04:00)
Министр обороны Израиля прибыл Азербайджан

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Министр обороны Израиля Йоав Галант прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Как ранее сообщалось, целью визита в Азербайджан является укрепление стратегических отношений между странами, политического сотрудничества и расширение связей в сфере безопасности и технологий.

Ожидается, что в ходе визита министр обороны Израиля обсудит со своими коллегами пути укрепления региональной стабильности.

Отметим, что за последние 30 лет Азербайджан и Израиль установили прочные и дружественные межгосударственные отношения, которые переросли в стратегический союз. Связи между двумя странами выходят за рамки обороны и охватывают такие сектора, как энергетика, установив прочное и многогранное партнерство.

Экономические показатели свидетельствуют о значительном росте двустороннего товарооборота, который достиг 1,7 миллиарда долларов. В ближайшие годы обе страны сосредоточатся на диверсификации товарооборота.

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