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Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля

Политика Материалы 13 июля 2023 11:31 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - 13 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Государства Израиль Йоава Галанта.

Как сообщает Trend, Йоав Галант передал главе государства приветствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия премьер-министру Израиля.

В ходе беседы была упомянута встреча главы нашего государства и министра обороны Израиля, которая состоялась в Мюнхене в этом году.

Было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере. Отмечена роль визита Президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан в развитии наших связей.

На встрече была подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле с точки зрения расширения сотрудничества.

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