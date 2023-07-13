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Блинкен выразил неизменную поддержку США переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном

Политика Материалы 13 июля 2023 11:41 (UTC +04:00)
Блинкен выразил неизменную поддержку США переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Энтони Блинкен выразил неизменную поддержку его страной переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, было сказано во время телефонного разговора Президента Азербайджана Ильхама Алиева и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Государственный секретарь также отметил важность творческого и основанного на взаимных компромиссах подхода в переговорном процессе. Он подчеркнул важность перехода посредством Лачинского погранично-таможенного пропускного пункта, коснулся значения сохранения позитивной динамики в переговорах для достижения устойчивого мира.

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