Блинкен выразил неизменную поддержку США переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Энтони Блинкен выразил неизменную поддержку его страной переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, было сказано во время телефонного разговора Президента Азербайджана Ильхама Алиева и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Государственный секретарь также отметил важность творческого и основанного на взаимных компромиссах подхода в переговорном процессе. Он подчеркнул важность перехода посредством Лачинского погранично-таможенного пропускного пункта, коснулся значения сохранения позитивной динамики в переговорах для достижения устойчивого мира.