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Президент Ильхам Алиев проинформировал Энтони Блинкена о вооруженной провокации и контрабанде на Лачинском погранично-таможенном пропускном пункте

Политика Материалы 13 июля 2023 13:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев проинформировал Энтони Блинкена о вооруженной провокации и контрабанде на Лачинском погранично-таможенном пропускном пункте

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора проинформировал государственного секретаря США Энтони Блинкена о вооруженной провокации и контрабанде на Лачинском погранично-таможенном пропускном пункте.

Как сообщает в четверг Trend, глава государства, в частности, довел до внимания, что, несмотря на нормальную организацию провоза гуманитарных грузов, индивидуальных переходов и медицинской эвакуации через Лачинский погранично-таможенный пропускной пункт, 15 июня армянская сторона совершила вооруженную провокацию и были выявлены случаи контрабанды в гуманитарных перевозках, осуществляемых в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, подчеркнул, что в этой связи ведется расследование.

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