Президент Ильхам Алиев проинформировал Энтони Блинкена о вооруженной провокации и контрабанде на Лачинском погранично-таможенном пропускном пункте

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора проинформировал государственного секретаря США Энтони Блинкена о вооруженной провокации и контрабанде на Лачинском погранично-таможенном пропускном пункте.

Как сообщает в четверг Trend, глава государства, в частности, довел до внимания, что, несмотря на нормальную организацию провоза гуманитарных грузов, индивидуальных переходов и медицинской эвакуации через Лачинский погранично-таможенный пропускной пункт, 15 июня армянская сторона совершила вооруженную провокацию и были выявлены случаи контрабанды в гуманитарных перевозках, осуществляемых в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, подчеркнул, что в этой связи ведется расследование.