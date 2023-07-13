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Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)

Политика Материалы 13 июля 2023 13:18 (UTC +04:00)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Руководящий состав Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и руководители дипломатических представительств Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает в четверг Trend, участники сначала посетили Аллею шехидов в городе Агдаме.

В рамках визита планируется проведение мероприятия под названием "Возрождение Агдама", а также ознакомление с проводимыми в Агдаме восстановительными и строительными работами.

Новость обновляется

Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)
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