Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководящий состав Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и руководители дипломатических представительств Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает в четверг Trend, участники сначала посетили Аллею шехидов в городе Агдаме.

В рамках визита планируется проведение мероприятия под названием "Возрождение Агдама", а также ознакомление с проводимыми в Агдаме восстановительными и строительными работами.

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