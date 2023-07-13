Джейхун Байрамов о политических приоритетах Азербайджана

АГДАМ /Trend/ - Армения до сих пор не предоставила информации о 4 тысячах граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии под названием "Возрождение Агдама", сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что массовые захоронения, обнаруженные только после освобождения азербайджанских земель от оккупации, являются подтверждением преступлений.

"Параллельно с этим, в динамично развивающемся мире в число наших политических приоритетов в условиях достаточно сложной международной конъюнктуры входит предвидеть и предотвращать потенциальные риски, которые могут представлять угрозу для нашей страны, а также защищать нашу страну и народ. Это самый важный и перспективный вопрос, который стоит перед нами",- сказал министр.

Напомним, что в конференц-центре в Агдаме проходит мероприятие под названием "Возрождение Агдама". В мероприятии принимают участие руководство Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, главы дипломатических представительств нашей страны, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика о работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

После мероприятия участники ознакомятся с восстановительно-созидательными работами, осуществляемыми в Агдаме.